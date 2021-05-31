Ремонт дорог по нацпроекту во Владивостоке завершится в августе

На семи улицах Владивостока развернулся комплексный ремонт по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». На тротуарах уже укладывают асфальт.

Одновременно ведется необходимая подготовка к выравниванию и асфальтированию проезжей части, передает Vostokmedia. За качеством и сроками выполнения работ следят сотрудники городской администрации и общественные наблюдатели. Объекты нужно сдать до конца лета.

Ремонт по нацпроекту ведется на улицах Ладыгина, Окатовой, Харьковской, Бородинской, Адмирала Захарова, Посьетской, Ватутина–Нейбута, сообщает ИА PrimaMedia.

«На Ладыгина также продолжается возведение подпорной стены. Общая длина новой конструкции составит чуть больше 550 м с переменной высотой до 4,8 м. На сегодняшний день работы выполнены практически наполовину», — рассказал главный специалист управления дорог и благоустройства Валерий Корабельский.

Ранее администрация Владивостока проверила состояние магистралей, отремонтированных в 2019 и 2020 годах, и составила перечень дефектов. Летом подрядные организации должны будут устранить их за свой счет. Осмотр улиц власти провели на основании жалоб местных жителей. Горожане рассказали о провалах в асфальте, рассыпающейся плитке и поврежденных колодцах. При этом на асфальтовое покрытие гарантия составляет три года.