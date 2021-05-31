ЦБ расширил возможности для граждан по переводам через СБП

Минимальный лимит, который банки могут установить для денежных переводов граждан по счетам через систему быстрых платежей (СБП), не может быть ниже 150 тыс. рублей в день, что позволит повысить доступность таких переводов. Об этом говорится 31 мая в сообщении на сайте Центрального банка России.

Как отметили в регуляторе, такая норма предусмотрена положением Банка России № 732-П, изменения в которое зарегистрировал Минюст.

Сейчас ряд банков занижает лимиты на переводы через СБП в сутки. Скорректировать требования необходимо до 10 июня 2021 года включительно, отметили в ЦБ РФ.

Как добавили в регуляторе, с 1 апреля 2022 года участники системы будут обязаны обеспечить клиентам возможность оплачивать покупки и услуги с помощью мобильного приложения СБПэй. «Оно позволяет расплатиться по QR-коду в любых торговых точках, которые принимают оплату через СБП», — уточнили в ведомстве.

Ранее в мае в регуляторе рассказали «Известиям», что в июле 2021 года ЦБ планирует реализовать технологическую готовность сервиса подписок в системе быстрых платежей. Тогда же запланировано тестирование с несколькими пилотными банками.

Система быстрых платежей была запущена в феврале 2019 года. Она позволяет переводить деньги по номеру телефона в разные банки, а также совершать платежи в пользу торгово-сервисных предприятий.