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Лидер «зеленых» ФРГ призвала Евросоюз расширить санкции против Минска

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Сопредседатель «Союза-90»/«Зеленых» Анналена Бербок призвала страны Евросоюза как можно скорее ввести санкции против Белоруссии, расширив их на нефтяной сектор. Об этом политик заявила в ходе своего выступления на конференции в Берлине 31 мая.

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«Главный источник [финансирования властей Белоруссии] — нефтяной бизнес. Поэтому первое, что нужно сделать, — это продлить санкции, которые сейчас направлены против людей, занятых в нефтяном бизнесе», — цитирует ее Welt.

Также лидер политической силы указала на поддержку, которую Минск получает со стороны Москвы, и в связи с этим призвала остановить строительство газопровода «Северный поток – 2».

Накануне премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните призвала Европейский союз ввести санкции в отношении компаний, которые участвуют в строительстве Белорусской АЭС.

На саммите ЕС 24 мая было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Международные авиакомпании отказались от использования воздушного пространства Белоруссии. Также в ЕС призвали принять в отношении республики дополнительные целенаправленные экономические санкции.

28 мая премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что западные страны оказывают беспрецедентное давление на республику. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, пообещал жесткую реакцию на новые санкции и провокации со стороны Запада.

Ситуации предшествовал инцидент с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair 23 мая в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту лайнера находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки воздушного судна его задержали.

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