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Суд в Новосибирске арестовал случайно застрелившего мужчину сотрудника ДПС

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В Новосибирске суд арестовал сотрудника ДПС, который случайно застрелил 19-летнего парня. Об этом сообщили в понедельник, 31 мая, в СУ Следственного комитета (СК) России по региону.

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Инцидент произошел 28 мая. Инспектор ДПС на трассе Р-255 «Сибирь» в Новосибирской области преследовал автомобиль Toyota, водитель которого не остановился по их требованию.

После того как авто остановили, пассажир машины попытался помешать задержанию водителя. По данным СК, полицейский при задержании достал табельный пистолет, а затем скрутил оказывающего сопротивление пассажира Toyota. В какой-то момент пистолет выстрелил, пуля попала в голову молодому человеку. Пострадавшего доставили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Врачи боролись за его жизнь, но 30 мая он скончался.

Полицейскому предъявили обвинение в превышении должностных полномочий и причинении смерти по неосторожности.

Накануне адвокат Сергей Горшков заявил, что смерть раненного в голову парня значительно отяжелит последствия для обвиняемого инспектора ДПС. По словам юриста, наказание будет стремиться к максимальному, сообщается на сайте 360tv.ru.

В связи со смертью раненного сотрудником ДПС молодого человека под Новосибирском следствием было принято решение о переквалификации действий обвиняемого с ч. 1 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности») на ч. 1 ст. 109 УК РФ («Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны»).

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