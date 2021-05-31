В Калининградской области задержали избившего подростка сына депутата

В Калининградской области задержали сына депутата Сергея Харитонова, который избил 14-летнего подростка до потери сознания, сообщили в региональной прокуратуре в понедельник, 31 мая.

В отношении 17-летнего юноши возбуждено уголовно дело по ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»), оно передано в Следственный комитет, пишет РЕН ТВ.

Драка подростков произошла 22 мая возле дома на улице Калинина в Черняховске. Молодой человек сильно избил юношу 14 лет. По предварительной информации, подросток получил перелом ключицы и сотрясение мозга.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как сын депутата сначала бросает оппонента на асфальт, а затем продолжает наносить удары кулаками и ногами, на тот момент уже потерявшему сознание подростку. По данным телеканала, родители подростка, который был травмирован в драке, приняли извинения семьи Харитоновых.