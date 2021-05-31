Жительница Брянской области отдала лжецелителям 1,3 млн рублей

В Брянской области решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в отношении 58-летней женщины. Она перевела 1,3 млн рублей неизвестным за услуги по снятию порчи.

Местная жительница увидела рекламу целителей в марте 2021 года. Она обратилась к мошенникам, и те предложили провести несколько сеансов по телефону. За каждый сеанс женщина переводила некоторую сумму денег, общая стоимость услуг по «снятию порчи» составила 1,3 млн рублей. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU.

Потерпевшая обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что 49-летняя жительница Якутии лишилась 2,6 млн рублей из-за приобретения амулета с заговорами по привлечению финансов. После покупки с женщиной связалась «сотрудница прокуратуры», которая заявила, что якутянка признана потерпевшей по уголовному делу в отношении владельца магазина амулетов. Потерпевшей предложили крупную компенсацию, но получить ее якобы можно было только после оплаты страховки и инкассаторских услуг. Женщина выполняла указания мошенницы и переводила деньги в течение нескольких месяцев.