Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
Общество
Две трети родителей назвали соцсети главной проблемой в воспитании детей
Спорт
«Монреаль» обыграл «Торонто» и прошел во второй раунд плей-офф
Общество
Прокуратура организовала проверку после пожара в школе на Камчатке
Мир
Первый частный детский дом открыли в провинции Алеппо
Общество
Три человека пострадали при пожаре в школе на Камчатке
Мир
Делегация из Германии решила посетить США в рамках обсуждения СП-2
Общество
Общественная палата предложила ввести в России отцовский капитал
Общество
Экс-директора «Открытой России» доставили домой в рамках обысков

Продажу алкоголя ограничат в Астраханской области 1 июня

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Астраханской области на один день запретят розничную продажу алкоголя. Ограничение вводится 1 июня в связи с празднованием Дня защиты детей.

Сотрудники полиции напомнили, что за продажу алкоголя несовершеннолетним предусмотрен штраф. Для физических лиц он достигает 50 тыс. рублей, для должностных лиц — 200 тыс. рублей, для юридических лиц — до 500 тыс. рублей. Об этом сообщает «Астрахань-24». Также штрафные санкции и изъятие продукции грозит нарушителям правил розничной продажи алкоголя.

Управление МВД рекомендует предпринимателям, руководителям магазинов и супермаркетов принять меры, чтобы не допустить нарушений 1 июня.

Ранее член Общественной палаты России, руководитель федерального проекта «Трезвая России» Султан Хамзаев предложил определить норму, которая ограничит объем покупаемого гражданином алкоголя. По его мнению, 5 л спиртного на душу населения в год станет оптимальной мерой.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021