Продажу алкоголя ограничат в Астраханской области 1 июня

В Астраханской области на один день запретят розничную продажу алкоголя. Ограничение вводится 1 июня в связи с празднованием Дня защиты детей.

Сотрудники полиции напомнили, что за продажу алкоголя несовершеннолетним предусмотрен штраф. Для физических лиц он достигает 50 тыс. рублей, для должностных лиц — 200 тыс. рублей, для юридических лиц — до 500 тыс. рублей. Об этом сообщает «Астрахань-24». Также штрафные санкции и изъятие продукции грозит нарушителям правил розничной продажи алкоголя.

Управление МВД рекомендует предпринимателям, руководителям магазинов и супермаркетов принять меры, чтобы не допустить нарушений 1 июня.

Ранее член Общественной палаты России, руководитель федерального проекта «Трезвая России» Султан Хамзаев предложил определить норму, которая ограничит объем покупаемого гражданином алкоголя. По его мнению, 5 л спиртного на душу населения в год станет оптимальной мерой.