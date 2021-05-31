В ЕК рассказали о задержках в поставках вакцин Johnson & Johnson

Представитель Европейской комиссии (ЕК) Стефан Кеерсмакер сообщил в понедельник, 31 мая, что ЕК подтверждает информацию о задержках в поставках вакцины против COVID-19 Johnson & Johnson.

«Государства-члены были проинформированы про некоторые задержки с поставками вакцины Johnson & Johnson. Они выразили свое беспокойство по этому поводу. Как обычно в таких ситуациях, мы будем поддерживать контакты для гарантии поставок необходимых доз. Речь идет о временном сокращении, мы в скором времени рассчитываем, что поставки увеличатся», — рассказал Кеерсмакер на пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, европейский комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон уже провел соответствующие консультации с компанией относительно поставки препаратов от коронавирусной инфекции. Однако Кеерсмакер уточнил, что подобная задержка в поставках вакцин не повлияет на планы по проведению процедуры вакцинации 70% взрослого населения Евросоюза к концу июля 2021 года.

Ранее, 9 апреля, в США три центра вакцинации от COVID-19 препаратом Jonson & Jonson, расположенные в штате Северная Каролина, были временно закрыты в связи с выявлением побочных эффектов у 26 человек после использования вакцины. Отмечалось, что четыре человека после применения вакцины были госпитализированы в больницы для дальнейшего обследования. Центры Соединенных Штатов по контролю и профилактике заболеваний охарактеризовали обморочную реакцию как не самый редкий эффект после вакцинации.

При этом 17 марта стратегическая консультативная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по иммунизации рекомендовала тщательно отслеживать возможные побочные эффекты от вакцины Johnson & Johnson, в том числе в виде аллергических реакций и проблем со свертываемостью крови.

13 апреля Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) рекомендовали приостановить вакцинацию от COVID-19 препаратом Johnson & Johnson.

30 апреля в минздраве Канады сообщили, что в стране на время прекращается использование вакцины от коронавирусной инфекции производства Janssen, дочерней компании Johnson & Johnson. Решение было принято на фоне закрытия производства вакцины. При этом 10 мая Норвежский правительственный комитет экспертов рекомендовал исключить из прививочной кампании вакцины, разработанные компаниями AstraZeneca и Johnson&Johnson.

В настоящий момент в Евросоюзе одобрены четыре вакцины от COVID-19: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, а также разработка компании Janssen.