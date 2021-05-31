В ЗВО создадут до 20 воинских частей в ответ на действия НАТО

Россия ответит на стратегические действия стран НАТО у своих границ созданием около 20 новых соединений и воинских частей в Западном военном округе (ЗВО), сообщил 31 мая министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на коллегии ведомства.

По словам министра, в настоящее время растет военная угроза со стороны НАТО. Альянс во главе с США наращивает число проводимых у границ РФ военных учений, боевых кораблей и интенсивность полетов военной авиации.

«Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будет сформировано около 20 соединений и воинских частей», — сказал Шойгу.

В новые военные соединения будет поставлено современное вооружение и техника, отметил министр. В целом в армии будет совершенствоваться подготовка личного состава. Как уточняет «Газета.ру», в ЗВО поступят современное вооружение и военная техника — до 2 тыс. единиц в 2021 году.

25 мая в посольстве РФ в Вашингтоне назвали ежегодные учения Военно-морских сил США и европейский стран Baltops провокационными и противоречащими заявленным целям Соединенных Штатов. В текущем году учения Baltops пройдут с 6 по 18 июня в Балтийском море. В учениях примут участие 40 боевых кораблей, 60 самолетов и около 4 тыс. человек личного состава ВВС стран — членов НАТО.

24 мая министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что США и их союзники по НАТО наращивают военную активность на территории Украины и в Черном море. Только в 2021 году на территории Украины запланировано проведение семи совместных военных учений со странами НАТО, а украинские военные участвуют в крупнейших натовских учениях Defender Europe 2021, обратил внимание глава российской дипломатии.