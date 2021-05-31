На Украине решили лишить Лукашенко звания почетного доктора

Ученый совет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (КНУ) намерен лишить президента Белоруссии Александра Лукашенко звания почетного доктора. Об этом 31 мая пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на ректора вуза Владимира Бугрова.

Лишить Лукашенко звания хотят за неуважение к Украине.

«Я обратился к Ученому совету наработать процедуру [лишения почетных званий], ее действительно сегодня нет. Но уже три комиссии ученого совета выработали такую процедуру. Там основаниями является нарушение прав человека, неуважение к государству Украина», — сказал Бугров.

Заседание научного совета назначено на 7 июня. Как отметил Бугров, зная мнение большинства членов совета, вопрос лишения белорусского лидера звания будет одобрен.

Диплом почетного доктора Лукашенко вручил 5 ноября 2009 года ректор Леонид Губерский, а само звание ему было присвоено 2 ноября 2009 года.

Ранее, 27 мая, сообщалось, что в Верховной раде Украины намерены обратиться к международным организациям и мировым лидерам с призывом признать режим президента Белоруссии угрозой глобальной безопасности.

Кроме того, в мае Минск прекратил поставки бензина марки А-95 на Украину. Экспорт бензина на Украину на фоне осложнений отношений двух стран.

Причиной стал инцидент с посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в аэропорту белорусской столицы 23 мая из-за сообщения о минировании, которое в итоге не подтвердилось. Однако одним из пассажиров рейса оказался бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После посадки воздушного судна его задержали. Страны ЕС назвали инцидент угоном самолета и призвали освободить оппозиционера. Украина присоединилась к возмущению европейских лидеров.

Киев с 26 мая прекратил авиасообщение с Белоруссией. Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что Госпогранслужба Украины уже получила поручение прекратить оформление пассажиров, следующих из Белоруссии или в республику.