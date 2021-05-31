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На Украине решили лишить Лукашенко звания почетного доктора

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Ученый совет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (КНУ) намерен лишить президента Белоруссии Александра Лукашенко звания почетного доктора. Об этом 31 мая пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на ректора вуза Владимира Бугрова.

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Лишить Лукашенко звания хотят за неуважение к Украине.

«Я обратился к Ученому совету наработать процедуру [лишения почетных званий], ее действительно сегодня нет. Но уже три комиссии ученого совета выработали такую процедуру. Там основаниями является нарушение прав человека, неуважение к государству Украина», — сказал Бугров.

Заседание научного совета назначено на 7 июня. Как отметил Бугров, зная мнение большинства членов совета, вопрос лишения белорусского лидера звания будет одобрен.

Диплом почетного доктора Лукашенко вручил 5 ноября 2009 года ректор Леонид Губерский, а само звание ему было присвоено 2 ноября 2009 года.

Ранее, 27 мая, сообщалось, что в Верховной раде Украины намерены обратиться к международным организациям и мировым лидерам с призывом признать режим президента Белоруссии угрозой глобальной безопасности.

Кроме того, в мае Минск прекратил поставки бензина марки А-95 на Украину. Экспорт бензина на Украину на фоне осложнений отношений двух стран.

Причиной стал инцидент с посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в аэропорту белорусской столицы 23 мая из-за сообщения о минировании, которое в итоге не подтвердилось. Однако одним из пассажиров рейса оказался бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После посадки воздушного судна его задержали. Страны ЕС назвали инцидент угоном самолета и призвали освободить оппозиционера. Украина присоединилась к возмущению европейских лидеров.

Киев с 26 мая прекратил авиасообщение с Белоруссией. Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что Госпогранслужба Украины уже получила поручение прекратить оформление пассажиров, следующих из Белоруссии или в республику.

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