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Захарова указала на отсутствие реакции Запада на посадку борта Ryanair в Берлине

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Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в понедельник, 31 мая, обратила внимание на отсутствие реакции западных стран на то, что в Берлине совершил вынужденную посадку из-за сообщения о бомбе самолет авиакомпании Ryanair.

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«Самолет посадили вчера, а новость появилась только сегодня? О происшествии стало известно только из пресс-релиза компании, а не из динамиков НАТО? Ни одного политического заявления или комментария? Никто не требует международного расследования? Может ли такое быть после недели западных припадков на тему посадки самолета той же компании после аналогичного инцидента в Минске? Вы не понимаете, #ЭтоДругое», — написала она на своей странице в Facebook.

Ранее в этот день стало известно, что самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Дублина в Краков 30 мая, совершил экстренную посадку в Берлине из-за сообщения о бомбе. Отмечалось, что Boeing 737 в небе над Бранденбургом внезапно развернулся на 180 градусов, а затем направился к аэропорту столицы ФРГ.

В авиакомпании рассказали, что экипаж был проинформирован о возможной угрозе безопасности. После проверки багажа взрывчатых веществ найдено не было. С борта эвакуировали 160 человек. После семичасовой задержки пассажиры вылетели в Краков на запасном самолете.

Другой лайнер авиакомпании Ryanair 23 мая совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту самолета находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После посадки судна его задержали.

На следующий день в минском аэропорту был задержан рейс Lufthansa, который должен был следовать по маршруту Минск–Франкфурт. Задержка была связана с электронным письмом, где сообщалось о возможном теракте.

Страны Запада резко раскритиковали Минск, сравнив первый инцидент с угоном самолета. 24 мая на саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Кроме того, европейским перевозчиком рекомендовали облетать Белоруссию. Также ЕС анонсировал введение санкций в отношении Минска.

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