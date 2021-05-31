Белоусов заявил о задолженности металлургов перед бюджетом в 100 млрд рублей

Вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что российские металлурги должны вернуть в бюджет страны в виде налогов примерно 100 млрд рублей.

Согласно отчетности за прошлый год, на которую указал Белоусов, доходы металлургической отрасли выросли в несколько раз. Однако, как он подчеркнул в интервью РБК 31 мая, металлурги вслед за ростом мировых цен подняли цены и на внутреннем рынке.

По его словам, отраслевики «нахлобучили бюджет» примерно на 100 млрд рублей в годовом выражении. Речь, как указал вице-премьер, идет о госкапвложениях и гособороназаказе. Именно эти средства, по его мнению, отрасль должна вернуть бюджету в виде налогов.

Комментируя заявление Белоусова, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин осведомлен о задолженности бюджету страны со стороны металлургических компаний.

В свою очередь основной владелец и председатель совета директоров группы НЛМК Владимир Лисин заявил, что намерение изъять у металлургов 100 млрд рублей сверхдоходов через дополнительные налоговые платежи не учитывает роста налоговых отчислений и инвестиций в отрасли.

Кроме того, Лисин подчеркнул, что несколько миллионов владельцев акций в металлургической отрасли являются физическими лицами, которые при реализации таких предложений останутся без ожидаемых дивидендов.