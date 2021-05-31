Подросток погиб во время купания в Тюменской области

Следственный комитет начал проверку по факту гибели 12-летнего мальчика в Тюменской области. Тело подростка обнаружили в реке Тобол.

По данным правоохранительных органов, 28 мая мальчик с друзьями отправился гулять к реке Тобол в Ялуторовске и пропал. В поисках участвовали волонтеры и добровольцы, они задействовали моторные лодки. Вечером 30 мая нашли тело погибшего ребенка. Об этом сообщает Megatyumen.ru.

Следователи проводят проверку по факту трагедии. Назначена судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой будут установлены точные причины смерти подростка. Проводится опрос родственников погибшего.

В правоохранительных органах напоминают, что не следует отпускать несовершеннолетних к водоемам без присмотра взрослых. Также нельзя купаться в необорудованных местах.

27 мая сообщалось о проверке в Еврейской автономной области по факту гибели двухлетнего ребенка. Малыша оставили на берегу в заливе реки Тунгуска без присмотра.