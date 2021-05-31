Около 12 млн человек проголосовали на праймериз «Единой России»

В предварительном голосовании «Единой России», которое провела партия, приняли участие почти 12 млн человек, рассказал председатель федерального оргкомитета предварительного голосования, сенатор Александр Карелин в понедельник, 31 мая.

«Почти 12 млн человек приняли участие, это на 1,5 млн больше, чем в 2016 году», — сказал он.

Карелин уточнил, в 2016 году во время очного предварительного голосования «Единой России» явка составила 9,5% от общего числа избирателей, или 10,4 млн человек.

Предварительное голосование «Единой России» завершилось по всей стране накануне. Списки кандидатов, которые будут представлять политсилу на выборах в Госдуму, утвердят 19 июня.

По словам председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, предварительное голосование стало самым масштабным за всю историю праймериз организации.

Он добавил, что организация процедуры в онлайне проходила в сложных условиях из-за пандемии и хакерских атак, однако система «прошла проверку на прочность».

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. В то же время будут организованы региональные и муниципальные выборы.