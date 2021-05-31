Volkswagen отзовет в России для ремонта минивэны Caddy

Немецкая компания Volkswagen отзовет в России для ремонта 74 минивэна Caddy, реализованных в 2016 году. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба Росстандарта.

«Причиной отзыва стала возможность возникновения в данных транспортных средствах негерметичности в резьбовом соединении главного тормозного цилиндра», — говорится в сообщении ведомства.

Дилеры марки оповестят владельцев транспортных средств, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения бесплатных ремонтных работ.

Отмечается, что на Volkswagen Caddy, попадающих под отзывную кампанию, будет выполнена подтяжка резьбового соединения на главном тормозном цилиндре.

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