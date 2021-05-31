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Volkswagen отзовет в России для ремонта минивэны Caddy

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Немецкая компания Volkswagen отзовет в России для ремонта 74 минивэна Caddy, реализованных в 2016 году. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба Росстандарта.

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«Причиной отзыва стала возможность возникновения в данных транспортных средствах негерметичности в резьбовом соединении главного тормозного цилиндра», — говорится в сообщении ведомства.

Дилеры марки оповестят владельцев транспортных средств, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения бесплатных ремонтных работ.

Отмечается, что на Volkswagen Caddy, попадающих под отзывную кампанию, будет выполнена подтяжка резьбового соединения на главном тормозном цилиндре.

29 апреля Volkswagen представила спортивную версию компактного электрического кроссовера ID.4, которую назвали GTX. Автомобиль получил матричные фары, декоративные воздухозаборники, а также фонари с трехмерной графикой и декором черного цвета.

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