В «Опоре России» оценили влияние на экономику демографической политики Китая

На глобальной экономике решение Китая разрешить семье заводить третьего ребенка вряд ли отразится, рассказал «Известиям» первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал в понедельник, 31 мая. В долгосрочной перспективе рост населения Китая станет залогом укрепления национальной валюты и экономики страны, так как дополнительные рабочие руки нужны в качестве главного источника роста ВВП, отметил специалист.

Ранее в этот день стало известно о том, что власти Китая приняли решение разрешить семьям в стране иметь трех детей.

Таким образом власти КНР пытаются решить демографические проблемы — население страны стремительно стареет, к 2025 году число пенсионеров составит более 300 млн человек, или около 20% населения страны, сказал Павел Сигал.

По его словам, к 2035 году средства пенсионных фондов могут быть исчерпаны, а рабочих рук в перспективе следующих десятилетий будет не хватать, чтобы реализовать амбициозные планы правительства.

«Потому такое решение и принято, что должно увеличить рождаемость в Китае, снизить нагрузку на пенсионную систему в будущем и обеспечить развитие внутреннего рынка за счет увеличения потребительского спроса», — заключил первый вице-президент «Опоры России.

Ранее опрошенные «Известиями» эксперты в области азиатской демографии усомнились в том, что разрешение семейным парам заводить трех детей в Китае окажет большое влияние на повышение рождаемости в этой самой многонаселенной стране мира.

12 мая Китай обнародовал данные своей седьмой, проходящей раз в десятилетие, переписи населения. Согласно ее итогам, к началу 2021 года в стране проживало 1,411 млрд человек. Также она показала, что в последнее десятилетие ежегодный темп прироста населения Китая (0,53%) был самым низким с начала 1960-х годов.

23 ноября 2020 года вице-президент Китайской ассоциации народонаселения Юань Синь сообщил, что власти страны намерены смягчить политику рождаемости в рамках борьбы со старением нации и сокращением рабочей силы. Он также отмечал возможность полной отмены политики рождаемости в КНР.

В период с 1979-го по 2015 годы в Китае проводилась жесткая демографическая политика. Утверждалось, что огромное количество людей перегружает земельные, водные и энергетические ресурсы страны. Гражданам разрешалось иметь не более одного ребенка в семье (кроме случаев многоплодной беременности). Известны случаи, когда к нарушителям применялись принудительные аборты и стерилизация. С 2016 года Китай отказался от политики «Одна семья — один ребенок» и позволил парам заводить вторых детей.