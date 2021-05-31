Причиной убийства семьи в Щелково могли стать долги

Возможной причиной убийства женщины и двух ее дочерей в городе Щелково и последовавшего самоубийства вероятного зачинщика расправы — главы семейства — могли стать долги. Об этом в понедельник, 31 мая, сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, в связи в финансовыми трудностями в семье происходили конфликты.

«По предварительным данным, долги главы семьи стали причиной убийства. Ранее в семье были конфликты на этой почве. Сейчас исследуются переписки, обнаруженные в телефонах погибших», — сказал ТАСС источник.

Вместе с тем предсмертной записки мужчины в квартире обнаружено не было. Сообщается также, что жители дома, где проживали погибшие, не жаловались на семью. Кроме того, обстановка в квартире свидетельствует о том, что семья являлась благополучной, отметили в правоохранительных органах.

Об обнаружении в квартире тел четырех членов семьи стало известно в этот же день. В подмосковном Щелкове нашли тела 40-летней женщины, 11-летнего ребенка и 17-летнего подростка с множественными колото-резаными ранами, а также тело 42-летнего мужчины без видимых повреждений.

Квартира, в которой были найдены тела, находится на 10-м этаже. Входная дверь была закрыта изнутри. С места преступления изъяли электронную технику, а также пустую бутылку из-под уксусной кислоты, обнаруженную вблизи тела мужчины.

В убийстве семейства подозревают главу семьи, ему будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.

Как сообщил «Известиям» директор учебного заведения, в котором учились погибшие дети, ученицы получали школьное образование на дому, поэтому их не разыскивали. По словам директора, обе девочки учились хорошо.