Минцифры запланировало выдачу электронных дубликатов документов россиянам

Минцифры собирается запустить механизм получения гражданами и органами власти электронных дубликатов документов, созданных в центрах государственных услуг «Мои документы» (МФЦ) на основе бумажных документов. Соответствующий проект постановления опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в понедельник, 31 мая.

Согласно тексту проекта, при обращении в МФЦ за любой госуслугой гражданину предложат создание электронных дубликатов подаваемых им документов, которые в дальнейшем отобразятся в его личном кабинете на портале госуслуг. Как пояснили «Известиям» в пресс-службе Минцифры, среди них — электронные дубликаты паспортов и загранпаспортов россиян, свидетельств ЗАГС, документов об образовании и квалификации. Полный список документов утвердят постановлением правительства России.

Создавать электронные дубликаты будут сотрудники МФЦ только с согласия гражданина. Дубликаты будут заверять электронной цифровой подписью сотрудника МФЦ.

Механизм планируется использовать как при личном посещении заявителями органов власти и МФЦ, так и при обращении граждан за госуслугами через портал. По серии/номеру паспорта или СНИЛС гражданина власти будут определять, может ли конкретное лицо получить электронные дубликаты своих документов. Третьи лица не смогут получать дубликаты.

Дубликаты собираются хранить в автоматизированной информационной системе МФЦ три года с момента их создания. Граждане смогут получить хранящиеся в системе МФЦ электронные дубликаты документов и (или) их списки до истечения срока их хранения.

В России с 30 мая изменились правила выполнения отдельных административных процедур при оформлении загранпаспортов. Получить заграничные паспорта смогут россияне, проживающие на территории страны и за ее пределами. Срок предоставления госуслуги при подаче документов на территории субъекта, где россиянин зарегистрирован по месту жительства, не должен превышать одного месяца, а при подаче заявления по месту пребывания заявителя — трех месяцев.

Те, кто попал в чрезвычайную ситуацию, могут не платить госпошлину за утраченный или пришедший в негодность паспорт. Для остальных госпошлина за оформление загранпаспорта старого образца составит 2 тыс. рублей, нового — 5 тыс. рублей. Для оформления документа нового образца необходимо сдать отпечатки пальцев.

Подать заявление для получения загранпаспорта можно через портал госуслуг.