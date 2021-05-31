Около 3 трлн рублей выделили в России на материнский капитал

Количество сертификатов на получение материнского капитала, выделенных за время действия программы, составляет 12 млн. На эти цели правительством РФ потрачено около 3 трлн рублей. Об этом в понедельник, 31 мая, сообщил глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

«За время действия программы выдано 12 млн сертификатов на материнский капитал. Это составляет сумму почти 3 трлн рублей, это очень большие для нашего государства деньги», — сказал он на форуме «Большой семейный совет».

1 мая президент Владимир Путин подписал закон о расширении ипотечных льгот для многодетных, в котором уточняются цели ипотечного кредита по госпрограмме софинансирования ипотеки для многодетных семей в размере 450 тыс. рублей. В документе говорится, что теперь его можно использовать для строительства жилья или покупки недостроенного дома.

В законе также содержится перечень возможных кредиторов по договорам, на которые направляются средства для полного или частичного погашения в рамках мер господдержки.

7 марта премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении процедуры использования материнского капитала в целях улучшения жилищных условий семей. Гражданам теперь не нужно предоставлять в Пенсионный фонд документы о выполненных работах по улучшению жилищных условий, достаточно выписки из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нем дом являются собственностью гражданина.

С 2021 года материнский капитал увеличили до 483 882 рублей за первого ребенка и 639 432 рублей — за второго. Деньги можно потратить на покупку или строительство жилья, оплату обучения, формирование накопительной части пенсии матери, приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов.