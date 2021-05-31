В ГД оценили слова главы МИД Белоруссии о подготовке провокаций олигархами из РФ

Российские олигархи, готовившие, по словам главы МИД Белоруссии Владимира Макея, провокации в республике, живут в других странах и вполне могут выполнять решения, навязанные заграничными «хозяевами». Об этом в понедельник, 31 мая, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками Виктор Водолацкий.

В интервью газете «Коммерсант», опубликованном ранее в этот день, министр иностранных дел Белоруссии рассказал, что российские спецслужбы предупреждали власти Белоруссии о готовившихся провокациях со стороны олигархов сразу после выборов президента республики в 2020 году.

«Все здоровые силы Российской Федерации заинтересованы в том, чтобы у нас быстрее и в полной мере заработало Союзное государство, потому что от этого будет плюс и гражданам России, и гражданам Белоруссии. Хотя сегодня уже многие вопросы модельных законов у нас работают, и любой гражданин России, находясь в Белоруссии, или белорус в России чувствует себя комфортно, необходимо дошлифовать все эти дородные карты, которые послужат более глубокому интегрированию и социальной, и экономической, и финансовой сфер двух наших государств», — сказал он.

Говоря о заявлении Макея, депутат напомнил о тех людях, которые покинули территорию России и в настоящее время находятся за границей, к примеру, в Великобритании или США. По словам Водолацкого, они могут выполнять те действия, которые «им навязывают их сегодняшние хозяева» в тех странах, где они в настоящее время живут.

«Для сохранения своего капитала, чтобы не рассказывать, откуда у них взялись деньги на счетах в той же Англии или США, они могут устраивать какие-то провокации, заявления в отношении Белоруссии», — добавил политик.

Помимо этого, депутат указал на то, что они это делают и в отношении России.

26 мая бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила о том, что в Белоруссии готовится новая волна протестов. Также она добавила, что гражданам республики важно сделать всё возможное, чтобы добиться освобождения «политических заключенных» и «прекращения насилия».

В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко посчитал, что возобновление уличных протестов в стране невозможно. До этого он заявил, что власти Белоруссии в ходе протестных акций принимали жесткие меры и в результате им удалось «в зародыше подавить волну неонацизма».

В августе 2020 года в Белоруссии прошли президентские выборы. Тогда в шестой раз победу одержал Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Однако оппозиция не согласилась с результатами, после чего в стране начались массовые протестные акции.