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Суд дал 15 и 16 лет колонии охранникам за перестрелку в «Москва-Сити»

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Охранники Эльдар Хамидов и Магомед Исмаилов приговорены к 15 и 16 годам колонии строгого режима соответственно за перестрелку в «Москва-Сити» в 2017 году. Соответствующее решение 31 мая вынес Пресненский районный суд Москвы.

Обвинение запрашивало для Исмаилова 19,5 лет лишения свободы и 1 млн рублей штрафа, для Хамидова — 18,5 лет лишения свободы и штраф в таком же размере.

До этого, в середине мая, оба уже были признаны виновными коллегией присяжных заседателей за совершение преступлений ч. 2 ст. 213, ч. 1 ст. 226, ч. 1 ст. 222, ч. 3 ст. 30, пп. «а», «б», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Хулиганские действия», «Хищение», «Незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов», «Покушение на убийство двух и более лиц»).

Адвокат Хамидова Алхаз Абгаджава заявлял, что защита просила оправдать подсудимых. Защитник утверждал, что по закону судья связан только оправдательным вердиктом присяжных и не может вынести иное решение.

Ранее в этот день было опубликовано видео перестрелки, произошедшей у бизнес-центра «Москва-Сити» 17 ноября 2017 года. Сообщалось, что причиной конфликта стала парковка автомобиля.

В результате стрельбы пострадали шесть сотрудников ЧОПа. В Москве был объявлен план «Перехват», полицейские задержали 30 человек.

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