СК начал проверку по факту гибели мужчины на пожаре в Удмуртии

Следственный комитет Удмуртии начал проверку по факту гибели 55-летнего мужчины на пожаре в Киясовском районе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Пожар произошел в воскресенье, 30 мая, около 9:50 утра в частном доме в деревне Аксарино. Предполагаемая причина возгорания — неосторожное обращение с огнем при курении, пишет Udm-info.ru.

В результате происшествия погиб 55-летний владелец жилища. По данному факту сарапульские следователи организовали проверку. На основании ее результатов будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Назначен ряд экспертиз, сейчас опрашиваются жители деревни.

В ночь на 31 мая пожар произошел в частном доме в селе Салауз-Мухан в Татарстане. Погибла женщина, еще двое человек, в том числе подросток, получили ожоги.