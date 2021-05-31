Организаторов нелегальных заправок будут судить в Пскове

Организованную группу, обеспечившую работу нелегальных заправок в Псковской области, будут судить в Пскове. Подсудимые сбывали топливо с грубыми нарушениями правил пожарной безопасности.

По версии следствия, группа действовали в период с 2008 по 2018 год. Злоумышленники хранили топливо на основе дизельных фракций в резервуарах и сбывали через нелегальные заправки в Пскове, Островском, Себежском районах и Пустошке. Об этом сообщает «Псковская лента новостей».

В ходе экспертизы было установлено, что топливо не соответствовало ГОСТам и могло служить причиной технических неисправностей автомобилей. Это создавало угрозу возникновения аварийных ситуаций при движении машин. Деятельность заправок была пресечена в результате совместной работы сотрудников ФСБ и МВД.

Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Материалы дела с обвинительным заключением направлены в суд.