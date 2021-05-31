Больше 400 га леса выгорело в Саратовской области

С начала 2021 года в Саратовской области сгорело более 400 га леса. В радиусе вероятного воздействия лесных пожаров находятся 42 населенных пункта.

По словам начальника регионального управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Юрия Юрина, с начала года выявлено свыше 500 нарушений, связанных с выжиганием сухой растительности. Всего в Саратовской области выявлено 884 ландшафтных пожара с площадью 14 тыс. га. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

В зоне вероятности воздействия лесных пожаров находятся 42 населенных пункта, 44 детских лагеря и 16 садовых товариществ. Численность населения территорий составляет 889 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что Саратовская область заняла последнее 82-е место во всероссийском рейтинге эффективности использования лесных ресурсов. В числе критериев оценки значилась охрана лесов от пожаров и вредных организмов, а также эффективность финансово-экономической деятельности.