Более 20 человек погибли на водоемах Ленинградской области с начала года

На водоемах Ленинградской области с начала года утонули 23 человека. Соответствующие данные начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по региону Алексей Зыбцев озвучил в ходе пресс-конференции.

По его словам, в 2021 году спасатели выезжали на 32 происшествия, связанных с водоемами. Погибли 23 человека. За 2020 год на территории региона произошло 68 таких происшествий. Погибли 60 человек, четверо из которых — дети, уточняет телеканал «78».

Все трагические случаи, произошедшие в прошлом году, стали следствием купания в несанкционированных местах.

Как отметил Зыбцев, сейчас спасатели принимают заявки владельцев пляжей на допуск к работе в купальный сезон. Планируется открыть 37 мест отдыха, 11 из которых будут расположены в детских лагерях.

На данный момент к работе допущено пять пляжей. Еще 17 планируют пройти освидетельствование на этой неделе.

По данным МЧС, в прошлом году в Ленинградской области было выявлено 120 несанкционированных мест купания.

30 мая начальник отдела ГИМС МЧС России Андрей Печенин сообщил, что купание на надувных матрасах на водоемах опасно и запрещено. По его словам, хотя ответственность за это не предусматривается, люди всё равно должны знать и понимать, что это запрещено.