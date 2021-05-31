В ЗВО создадут до 20 новых соединений и воинских частей в ответ на действия НАТО

В Западном военном округе (ЗВО) создадут около 20 новых соединений и воинский частей в ответ на стратегические действия стран НАТО. Об этом 31 мая заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Как отметил министр, военная угроза с запада продолжает расти — НАТО во главе с США наращивают интенсивность полетов, увеличивают число учений и боевых кораблей.

«Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия. Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будет сформировано около 20 соединений и воинских частей», — сказал Шойгу на коллегии министерства обороны.

Создание новых военных частей и соединений будет связано с поставкой современного вооружения и техники. Кроме того, в Вооруженных силах РФ будет совершенствоваться подготовка личного состава.

«Интенсивность отработки задач боевой подготовки кораблями Балтийского флота повысилась на 30%. Выполнено более 200 упражнений с применением различных видов вооружения. Налет авиации округа увеличился на 4%», — уточнил Шойгу.

Ранее, 25 мая, в посольство РФ в Вашингтоне назвали ежегодные учения Военно-морских сил (ВМС) США и европейский стран Baltops провокационными и противоречащими заявленным целям Соединенных Штатов. В текущем году учения Baltops пройдут с 6 по 18 июня на Балтике. В учениях примут участие 40 боевых кораблей, 60 самолетов и около 4 тыс. человек личного состава ВВС стран — членов НАТО.

24 мая министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что США и их союзники по НАТО наращивают военную активность на территории Украины и в Черном море. Как отметил министр, только в 2021 году на территории Украины запланировано проведение семи совместных военных учений со странами НАТО, а украинские военные участвуют в крупнейших натовских учениях Defender Europe 2021.

До этого, 13 апреля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что США и НАТО перемещают войска к границам европейской части России. Он отметил усиление группировки военных США в Польше и странах Балтии и интенсивности воздушной разведки по сравнению с предыдущим годом в два раза, а морской — в полтора раза.

В конце марта главы МИД стран Балтии на встрече с главой госдепа США Энтони Блинкеном подтвердили важность американского военного присутствия в регионе. По словам глава МИД Эстонии Евы-Марии Лийметс, страны Балтии как соседи России «знают об исходящей от нее опасности», поэтому ценят желание Вашингтона общаться с ними по этому вопросу.

В период с мая по июнь НАТО проводит крупнейшие со времен холодной войны учения Defender Europe 2021. Учения проходят в Прибалтике и Восточной Европе.