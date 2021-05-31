Продажу алкоголя ограничат в Псковской области в первый день лета

В Псковской области 1 июня ограничат продажу алкоголя. Запрет на продажу спиртного будет действовать в связи с празднованием Дня защиты детей.

Ограничение будет действовать в сфере розничной торговли алкоголем. Об этом сообщает Псковское агентство информации. Запрет вводится в соответствии с постановлением правительства региона.

Согласно документу, алкоголь в Псковской области в розницу также не продают в День молодежи 27 июня, в дни празднования последних звонков и выпускных, а также в День знаний 1 сентября.

Аналогичный запрет действует в других регионах России. В Камчатском крае впервые ограничения на продажу алкоголя ввели в 2015 году, в ходе мониторинга власти подтвердили целесообразность запретных мер.