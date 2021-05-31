Директор школы объяснил отсутствие поисков погибших в Щелково девочек

Две ученицы школы № 1159, которых ранее обнаружили мертвыми в квартире в Щелково, учились на дому, поэтому их не разыскивали. Об этом в понедельник, 31 мая, «Известиям» сообщил директор учебного заведения Андрей Чугунов.

«С февраля 2021 года данные ученицы в связи со сменой места жительства перешли на семейную форму обучения. Семейная форма обучения предполагает, что родители берут на себя обязательства по обучению ребенка, а в школе дети проходят только промежуточную и итоговую аттестацию. При таком формате школа связывается с семьей только в случае, если ребенок не посещает аттестацию или по вопросам от самих детей или родителей», — сказал он.

По словам директора, обе девочки учились хорошо, а 20-го одна из них посещала школу для защиты проекта. Следующая аттестация учениц была назначена на 20 мая, однако к тому моменту в школу уже поступила информация о произошедшем от правоохранителей.

Ранее в понедельник сообщалось, что в квартире в многоэтажном доме обнаружены тела 40-летней женщины, 11-летнего ребенка и 17-летнего подростка с множественными колото-резаными ранами, а также тело 42-летнего мужчины без видимых повреждений.

Квартира, в которой были найдены тела, находится на 10-м этаже. Входная дверь была закрыта изнутри. С места преступления изъяли электронную технику, а также пустую бутылку из-под уксусной кислоты, обнаруженную вблизи тела мужчины.

В убийстве семейства подозревают главу семьи, ему будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.