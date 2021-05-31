Минпросвещения пообещало автоматизировать проверку домашнего задания школьников

Внедрение цифровой образовательной среды позволит автоматизировать процесс проверки домашних заданий школьников. Об этом в понедельник, 31 мая, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Видеозапись его выступления на пресс-конференции опубликована на официальной странице ведомства «Вконтакте».

Он указал на особую роль цифровизации образовательной среды в поддержке педагогов.

«Мы разгружаем педагогов от рутинной бумажной работы, переводя в облако такие вещи, как инструменты автоматического планирования деятельности учителя: автоматическая генерация отчетов по каждому ребенку, классу, школе, автоматическая проверка домашнего задания на электронной платформе», — сказал глава ведомства.

Также, по словам Кравцова, внедрение цифровой образовательной среды поможет выстраивать индивидуальную траекторию обучения школьника.

В конце апреля стало известно, что из цифровых инструментов, предоставленных в распоряжение российским школам, наибольшей популярностью у педагогов пользуются платформы с готовыми заданиями и проверочными работами, которые используют 70% учителей. При этом еще 60% педагогов отметили пользу применения видеоуроков в образовательном процессе.

С 10 декабря 2020 года по 31 декабря 2022 года в школах России проходит эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды. В Минпросвещения поясняли, что главная цель проекта — создать равные условия для получения качественного образования на всей территории страны. Эксперимент предполагает оснащение школ нужной инфраструктурой, предоставление им доступа к высокоскоростному интернету, разработку образовательного контента.