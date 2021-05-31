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В НБКИ заявили о рекордном размере ипотеки в России в апреле

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В апреле текущего года средний размер выданных россиянам ипотечных кредитов достиг рекордных 3,06 млн рублей. Об этом говорится в обзоре Национального бюро кредитных историй (НБКИ), поступившем в редакцию «Известий» в понедельник, 31 мая.

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По сравнению с аналогичным периодом 2020 года, показатель за апрель 2021-го вырос на 29,2%. Год назад было выдано кредитов на 2,92 млн рублей.

Если сравнивать с мартом текущего года, средний чек ипотечного кредита вырос на 4,8% — в первом месяце весны кредитов выдали на 2,92 млн рублей. С начала года этот показатель увеличился на 8,9% — в январе выдали ипотек на 2,81 тыс. рублей.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что сокращение ипотечных ставок привлекло на рынок граждан с высоким Персональным кредитным рейтингом (ПКР) и приемлемыми показателями долговой нагрузки — банки практически всегда выдают им займы на более значительные суммы.

В апреле среднее значение ПКР заемщика по ипотеке составило 714 баллов, увеличившись за месяц на один балл — в марте было 713 баллов. Минимальное значение составляет 300 баллов, максимальное — 850.

В апреле наибольший средний размер выданных ипотечных кредитов среди 30 регионов России — лидеров по объемам ипотечного кредитования выявили в Москве — 6,57 млн рублей, Подмосковье — 4,88 млн рублей, Санкт-Петербурге — 4,07 млн рублей, Приморье — 3,64 млн рублей и Ленинградской области — 3,42 млн рублей.

Ранее, 13 мая, в пресс-службе вице-премьера Марата Хуснуллина сообщили, что по предварительной оценке госкомпании ДОМ.РФ и консалтинговой компании Frank RG банки в России выдали 613 тыс. ипотечных кредитов на 1,72 трлн рублей за четыре месяца нынешнего года.

Как отметил Хуснуллин, показатели выдачи ипотеки остаются высокими благодаря низким ставкам и действующей программе льготной ипотеки под 6,5%.

Согласно предварительному отчету, свыше 20% выданных займов почти на 430 млрд рублей приходится на льготную программу на новостройки под 6,5%.

В апреле директор департамента консалтинга и аналитики агентства элитной недвижимости Kalinka Group Александр Шибаев рассказал «Известиям», что в массовом сегменте ожидается стабилизация спроса после отмены программы по субсидированию ипотеки. Он подчеркнул, что в связи с этим «ожидается огромный спрос во II квартале» перед отменой госпрограммы.

Аналитик полагает, что если банки будут лояльны к ставке кредита, спрос может быть сглажен. При резком росте ставки по ипотеке будет спад спроса.

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