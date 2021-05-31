Новые стадионы построят у десяти школ в Тверской области

Власти Тверской области профинансируют установку 10 новых школьных стадионов. Общая сумма затрат регионального бюджета составит 142 млн рублей.

Вопрос о строительстве стадионов обсуждался на заседании бюджетной комиссии, которое провел губернатор Игорь Руденя. В Твери в 2021 году планируют обустроить четыре стадиона на территориях школ № 18, № 34,№ 45 и СШОР «Тверь». В Кимрах стадион появится у средней школы № 5, в Осташкове — у школы № 4, в Торжке — у школы № 5, в Нелидове — у гимназии № 2. Об этом сообщают «Тверские ведомости». Кроме того, стадион построят у Старицкой средней общеобразовательной школы.

20 мая глава региона посетил колледж имени Полежаева в Калязине. Там уже ведется строительство стадиона. Игорь Руденя подчеркнул, что объект необходимо ввести в эксплуатацию к началу нового учебного года.

30 мая сообщалось о масштабном ремонте на школьном стадионе в Благовещенске. К началу нового года там появится футбольное поле, хоккейная коробка и тренажеры. Физкультурно-спортивную зону обустроят для детей с ограниченными возможностями здоровья.