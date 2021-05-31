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«Спутник Лайт» зарегистрировали в Палестине

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Вакцина российского производства «Спутник Лайт» против коронавируса зарегистрирована в Палестине. Об этом в понедельник, 31 мая, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Легкое продвижение: кому больше подойдет новая вакцина «Спутник Лайт»
Появление в обороте однокомпонентного препарата ускорит формирование коллективного иммунитета

«РФПИ объявляет о регистрации российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» Министерством здравоохранения Государства Палестина. Вакцина «Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V»,— заявили в фонде.

Отмечается, что эффективность однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» составляет 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации. Такие данные были получены в рамках исследования, в котором приняли участие россияне, получившие только один компонент вакцины в период с 5 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года. Как подчеркнули в РФПИ, установленные показатели на уровне 80% превышают данные об эффективности многих двухкомнонентных вакцин.

«Применение однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» существенно сокращает вероятность тяжелых случаев заболевания с необходимостью госпитализации. Благодаря одобрению препарата в Палестине появится возможность в короткие сроки обеспечить вакцинацию большого количества людей и быстрее сформировать популяционный иммунитет», —добавил глава фонда Кирилл Дмитриев.

28 мая министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что «Спутник Лайт» будут использовать в России преимущественно для людей младше 60 лет.

Ранее, 20 мая, глава Минздрава РФ рассказал, что вакцина «Спутник Лайт» может поступить в гражданский оборот через три недели.

При этом руководитель Лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков 18 мая заявил, что «Спутник Лайт» — эффективная вакцина, которая вызывает минимальное количество побочных эффектов.

Четвертую российскую вакцину от COVID-19 «Спутник Лайт» зарегистрировали в стране 6 мая. Препарат разработали в Центре имени Гамалеи. Он является аналогом первого компонента «Спутника V». В РФ вакцину могут производить восемь заводов, в их числе компании «Биннофарм», «Генериум», «Р-Фарм», «Биокад», два предприятия «Лекко», «Фармстандарт — Уфимский витаминный завод», Центр имени Гамалеи.

Клинические испытания «Спутника Лайт» начались в феврале. Препарат будет защищать от COVID-19 на протяжении максимум пяти месяцев, в то время как классический «Спутник V», также разработанный Центром имени Гамалеи, позволяет приобрести иммунитет на срок до двух лет.

В настоящее время в России зарегистрировано четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

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