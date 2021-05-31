Свыше 4,5 млн рублей выплатят тюменцы за нарушение пожарного режима

В Тюменской области с начала пожароопасного сезона выявили 524 нарушителей. Сумма штрафов за нарушение правил пожарной безопасности превысила 4,5 млн рублей.

В производстве дознавателей органов государственного пожарного надзора ФПС находится 47 материалов проверок по фактам природных пожаров. С начала сезона возбуждено 17 уголовных дел. Об этом пишет портал «Наш город».

26 и 28 мая от жителей Тюмени поступали жалобы на дым и запах гари. По словам главы регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрея Михновича, вероятной причиной появления смога являются возгорания в Тюменском районе. Специалисты в круглосуточном режиме ликвидируют горение торфяников. Ситуация не представляет опасности для жизни и здоровья тюменцев.

До 10 июня в Тюмени продлен запрет на посещение лесов. Жителям города разрешили отдыхать в специально оборудованных зонах и в Гилевской роще.