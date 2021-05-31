Пилот разбившегося под Первоуральском параплана скончался в больнице

В больнице Свердловской области скончался пилот мотопараплана, разбившегося под Первоуральском. Следователи возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СКР.

Крушение тандемного параплана произошло 29 мая в лесном массиве в 50 км от Первоуральска. Пострадали 41-летний пилот, а также 28-летний пассажир.

Была проведена проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, управляющим сверхлегким воздушным судном, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

В понедельник, 31 мая, пилот скончался. Более суток он находится в коме с диагнозом «перелом основания черепа», пишет ТагилСити.ру.

Как выяснилось, в районе падения летательного аппарата разрешения на полеты не выдавались. Пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что, по предварительным данным, пилот в полете задел крылом дерево, в результате чего аппарат упал.

Следователи осмотрели место происшествия и параплан, сейчас ведется допрос очевидцев. Для установления обстоятельства происшествия назначен ряд экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.