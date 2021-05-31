Жителей Коми предупредили о заморозках до -2 градусов

Синоптики предупредили о ночных заморозках на территории Коми в начале лета. Температура воздуха упадет до -2 градусов.

По данным Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, заморозки ожидаются в ночь на 1 июня в южных районах. 2 июня похолодание возможно по всей республике. Об этом пишет ИА «Комиинформ».

Сотрудники МЧС напоминают местным жителям, что во время заморозков необходимо укрывать садовые растения. Обогрев помещений следует проводить с соблюдением мер пожарной безопасности. Особое внимание необходимо уделить состоянию печей и электрической проводки.

Ранее синоптики предупредили о заморозках в Московской области. Специалисты посоветовали дачникам укрывать рассаду до середины недели.