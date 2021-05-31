Вильфанд пообещал россиянам теплый июнь

Июнь в этом году в России ожидается теплым и не слишком дождливым. Об этом в понедельник, 31 мая, ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«На европейской территории России температура прогнозируется около нормы и чуть-чуть выше нормы, а вот к востоку, Западная Сибирь, — выше нормы. Особенно значительные аномалии [прогнозируются] на севере Якутии и в центральных ее районах. То есть к востоку от Урала температура выше нормы прогнозируется практически повсеместно», — приводит агентство его слова.

По словам Вильфанда, ни в одном из регионов страны не прогнозируется избытка осадков в следующем месяце.

Днем ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о возвращении тепла в Москву к 3 июня. По его словам, если 1 июня температура воздуха после полудня составит +14...+19 градусов, а 2 июня воздух прогреется до +15...+20 градусов, то к концу текущей недели максимальная дневная температура воздуха составит +22...+27, что соответствует идеальной зоне летнего климатического комфорта.

В тот же день Вильфанд отметил, что дожди полностью прекратятся в Москве ко вторнику, 1 июня.