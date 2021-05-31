Германский бизнес призвал политиков к диалогу по санкциям с Россией

Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП) обратилась к политикам в Москве, Вашингтоне, Берлине, Брюсселе и Париже с призывом активизировать диалог для решения «спорных вопросов». Об этом говорится в сообщении ВТП со ссылкой на ее президента Райнера Зеле, которое поступило «Известиям» в понедельник, 31 мая.

По его словам, одной из самых серьезных проблем в германо-российских экономических отношениях остаются взаимные санкции. Традиционный опрос по деловому климату, проведенный ВТП среди 1 тыс. компаний-членов, показал, что немецкий бизнес в России надеется на окончание санкционной спирали.

«Поэтому мы обращаемся к политикам в Москве, Вашингтоне, Берлине, Брюсселе и Париже с призывом активизировать серьезный диалог для решения спорных вопросов», — призвал Зеле.

В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет со 2 по 5 июня, 2 июня в онлайн-формате пройдет День предпринимателей «Россия в Мекленбурге – Передней Померании». В нем поучаствуют, в частности, премьер-министр Мекленбурга – Передней Померании Мануэла Швезиг и заместитель главы российского Минпромторга Василий Осьмаков. Они обсудят перспективы российско-германского сотрудничества.

4 июня ВТП и Восточный комитет экономики ФРГ проведут германо-российский бизнес-диалог на тему энергетики, в котором примут участие в том числе руководители Siemens Energy, OMV, Uniper, Wintershall Dea и Wilo.

Президент ВТП также считает, что факт того, что Германия представлена на ПМЭФ главами мировых компаний и высокопоставленными политиками, показывает, «насколько велико значение России для немецкой экономики» и насколько Германия важна для России.

Зеле отметил, что в СМИ и среди политиков преобладает мнение, что на экономическом форуме все больше доминируют азиатские страны, в первую очередь Китай. По его словам, правительству Германии и правительствам европейских стран стоит выступить с новыми инициативами, чтобы вернуть утраченные позиции.

Кроме того, ВТП, ссылаясь на статистику Бундесбанка, разослала сообщение в котором указывается, что, несмотря на коронавирус и политическую нестабильность, германский бизнес в I квартале 2021 года инвестировал в Россию €1,1 млрд.

Председатель правления палаты, глава представительства экономики ФРГ в России Маттиас Шепп сообщил, что положительная тенденция к высокому уровню немецких инвестиций в РФ, которая наметилась еще в доковидное время, продолжается.

«Вклад в инвестиционный бум последних лет внесли не только такие крупные проекты, как «Северный поток – 2», газоперерабатывающие комплексы Linde, новейшие железнодорожные технологии Siemens и крупные капиталовложения компании Volkswagen в ее российские заводы, но и главным образом малые, средние и семейные компании», — указал он.

По словам Шеппа, после рекордного уровня прямых инвестиций в 2018–2019 годах, когда их чистый объем достиг €3,4 млрд и €2 млрд соответственно, в 2020 году наметилась тенденция к стагнации, что объясняется, прежде всего, COVID-19.

«Поэтому отрадно, что немецкие инвестиции в Россию сейчас снова набирают обороты, особенно накануне такой важной деловой встречи, как ПМЭФ в Санкт-Петербурге, который традиционно проходит с широким участием немецкого бизнеса», — считает глава представительства немецкой экономики.

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями немецкого предпринимательства назвал долгосрочное сотрудничество с бизнесменами из Германии стратегическим интересом Москвы. Он отметил, что российская сторона старается поддерживать такие связи.

По словам Путина, инвестиции компаний ФРГ в экономику России превысили $20 млрд, а встречные российские составили около $10 млрд. Почти 5 тыс. компаний в России работают с участием капитала из Германии, совокупный оборот таких фирм оценивается в $50 млрд.