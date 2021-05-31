Песков не смог прокомментировать заявление Минска о российских олигархах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог прокомментировать заявление министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея о подготовке провокаций со стороны российских олигархов.

«Затрудняюсь прокомментировать эту информацию, наверное, лучше адресовать вопрос в министерство иностранных дел Белоруссии», — сказал он журналистам в понедельник, 31 мая.

Ранее в этот день Владимир Макей сообщил, что спецслужбы РФ предупреждали власти Белоруссии о подготовке провокаций со стороны российских олигархов сразу после выборов президента республики в 2020 году.

По словам министра, в предостережении указывались имена и фамилии конкретных олигархов.

26 мая экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сообщила, что в республике готовится новая волна протестов. Она добавила, что гражданам страны важно сделать всё возможное, чтобы добиться освобождения «политических заключенных» и «прекращения насилия».

В свою очередь, белорусский лидер Александр Лукашенко посчитал, что возобновление уличных протестов в стране невозможно. До этого он заявил, что власти республики в ходе протестных акций принимали жесткие меры и в результате им удалось «в зародыше подавить волну неонацизма».

В августе 2020 года в Белоруссии прошли президентские выборы. Тогда в шестой раз победу одержал Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Некоторые граждане не согласились с результатами, после чего в стране начались протестные акции.