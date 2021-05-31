Фрагменты ракеты-носителя вывезут из леса в Якутии

В Якутии с помощью беспилотных летательных аппаратов в Алданском районе обнаружены фрагменты створок головного обтекателя ракеты-носителя «Союз-2.1б», в Кобяйском — фрагменты двигателя. Спасатели Алданского ПСО десантировались в лесной массив для подготовки вертолетной площадки и приступили к работам по распиловке и эвакуации фрагментов ракеты-носителя, сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе МЧС республики.

По данным минэкологии Якутии, произведены послепусковые облеты. В Алданском и Кобяйском районах отобраны пробы почвы и воды. Радиационный фон на всех мониторинговых площадках после пуска остается на таком же уровне, что и перед пуском, и находится на уровне ниже среднереспубликанских значений, передает ИА SakhaNews.

С нового российского космодрома Восточный в 2021 году было совершено три пуска ракет-носителей, что является рекордом. Ранее с космодрома осуществлялось максимум по два старта в год. В 2021 году запуски были организованы 25 марта, 26 апреля и в прошедшую пятницу, 28 мая.