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Суд в Минске отклонил жалобу защиты на задержание россиянки Сапеги

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Минский городской суд на заседании в закрытом режиме в понедельник, 31 мая, отказался удовлетворить жалобу на задержание россиянки Софии Сапеги.

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«Рассмотрев материалы, руководствуясь ст. 144, 145 Уголовно-процессуального кодекса, постановил: жалобу защитника, адвоката Филановича на постановление суда Партизанского района города Минска от 28 мая 2021 года в отношении Сапеги Софии Андреевны оставить без удовлетворения. Постановление является окончательным, обжалованию не подлежит», — приводит ТАСС слова судьи.

Заседание проходило без участия россиянки.

Как рассказал ранее в этот день адвокат девушки Александр Филанович, гражданке РФ предъявят обвинение 31 мая после обеда.

В настоящее время следствие проверяет Сапегу на причастность к управлению Telegram-каналом «Черная книга Беларуси», где во время массовых протестных акций после выборов президента республики в августе 2020 года года публиковались личные данные сотрудников правоохранительных органов Белоруссии и членов их семей.

Срок задержания россиянки в Белоруссии 26 мая был продлен на два месяца. За день до этого в Сети появилось видео допроса девушки. Она заявила, что является редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси».

Россиянке грозит обвинение по статье о разжигании розни. Она может получить до 12 лет тюрьмы.

София Сапега была задержана вместе с бывшим главредом признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Вместе с блогером россиянка 23 мая летела на самолете авиакомпании Ryanair, экстренно севшем в Минске из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. После посадки Сапегу и Протасевича задержали.

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