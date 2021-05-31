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Книжный стендап для подростков проведут во Владивостоке

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Специалисты Приморской краевой детской библиотеки во Владивостоке приглашают подростков от 13 лет и старше на книжный стендап «Есть контакт?», который пройдет 1 июня. На нем молодые библиотекари выскажут мнение о современных книгах для подростков и о подростках. Книги достались им по результатам жеребьёвки.

Стендаперы ответят жюри и читателям на вопрос, есть контакт с книгой или нет, кому и почему стоит или не стоит ее читать. Жеребьевка к следующему стендапу состоится 1 июля, в День рождения библиотеки, на вечеринке «Встреча верных читателей». Подросткам предложат прочитать книги, которые с удовольствием читали их дедушки и бабушки, папы и мамы, передает ИА PrimaMedia.

Ранее во Владивостоке в Главном корпусе Музея истории Дальнего Востока имени Арсеньева открылась выставка «Романовы. От царя до императора», посвященная Дому Романовых. Ее организовали в рамках партнерства с Музеями Московского Кремля. На выставке представлены уникальные экспонаты, которые отражают московский период правления царской династии. Можно увидеть в том числе предметы, которые ранее никогда не покидали сокровищницу Московского Кремля.

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