Свыше 1,1 тыс. коммунальных ям ликвидируют в Томске до июля

Свыше 1,1 тыс. раскопок зарегистрировано на территории Томска. Власти города получили письменные обязательства от ресурсоснабжающих организаций о ликвидации большей части ям до июля.

По данным мэрии, треть раскопок была произведена в 2020 году. Основную часть ям оставили коммунальные компании. Об этом пишет РИА «Томск». В основном раскопки производили компании «ТомскРТС» и «Горсети», а также предприятие «Томскводоканал».

И.о. мэра Томска Михаил Ратнер просил глав районов уделить особое внимание качеству работ по восстановлению дорог, тротуаров и газонов после ремонтов на сетях. Все действующие раскопки должны быть огорожены и обозначены соответствующими дорожными знаками.

Контроль за качеством восстановления раскопок возложили на сотрудников районных администраций, Центра технического надзора и «Санитарной милиции».