Два человека погибли в ДТП с лесовозом в Карелии

Внедорожник столкнулся с лесовозом на трассе на севере Карелии. Смертельные травмы получили водитель и пассажирка иномарки.

Авария произошла на автодороге Кола–Тикша–Ледмозеро–Костомукша. По данным Госавтоинспекции, автомобиль Mitsubishi Pajero, в салоне которого находились четыре человека, столкнулся с лесовозом. 35-летняя автомобилистка и ее 40-летняя пассажирка скончались на месте происшествия. Об этом сообщает ИА «Карелinform».

46-летний мужчина и четырехлетний ребенок доставили в больницу с тяжелыми травмами. Оба автомобиля получили технические повреждения, лесовоз упал в кювет.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее в этот день сообщалось об аварии на территории Башкортостана Два автомобиля столкнулись лоб в лоб на затяжном повороте в условиях дождя. Один человек погиб, еще четверо получили травмы.