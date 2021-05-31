Два человека погибли в ДТП с лесовозом в Карелии
Внедорожник столкнулся с лесовозом на трассе на севере Карелии. Смертельные травмы получили водитель и пассажирка иномарки.
Авария произошла на автодороге Кола–Тикша–Ледмозеро–Костомукша. По данным Госавтоинспекции, автомобиль Mitsubishi Pajero, в салоне которого находились четыре человека, столкнулся с лесовозом. 35-летняя автомобилистка и ее 40-летняя пассажирка скончались на месте происшествия. Об этом сообщает ИА «Карелinform».
46-летний мужчина и четырехлетний ребенок доставили в больницу с тяжелыми травмами. Оба автомобиля получили технические повреждения, лесовоз упал в кювет.
По факту ДТП проводится проверка.
Ранее в этот день сообщалось об аварии на территории Башкортостана Два автомобиля столкнулись лоб в лоб на затяжном повороте в условиях дождя. Один человек погиб, еще четверо получили травмы.