В России зафиксирован рост интереса к дополнительным сервисам по каско

Чаще всего автолюбители в дополнение к полисам каско оформляют «Гарантию мобильности» — услугу, которая предоставляет возможность воспользоваться такси в случае ДТП, а после признания случая страховым пользоваться услугами такси или каршеринга. Такие данные были получены страховой компанией «Ингосстрах», проанализировавшей портфель клиентов. Результаты исследования поступили в распоряжение «Известий» 31 мая.

В Москве услугой «Гарантия мобильности» воспользовались 18% клиентов компании.

В регионах самый популярный дополнительный сервис — «Постоянная страховая стоимость». Он предусматривает выплату клиентам полной стоимости автомобиля при его гибели или угоне. Сервис приобрели более 8% клиентов.

По итогам первого квартала 2021 года среди клиентов сохраняется повышенный интерес к дополнительным сервисам по каско. Минимум одну платную услугу дополнительно оформили 27% клиентов «Ингосстраха». Чаще дополнительные сервисы оформляются в мобильном приложении IngoMobile.

Около 7% клиентов приобрели опцию «Техническая помощь на дороге», которая предполагает оказание помощи при поломке транспортного средства и мелкий ремонт на дороге, а также эвакуацию сломавшегося автомобиля в ближайший сервис. Сервис «Выезд аварийного комиссара», гарантирующий оперативное прибытие эксперта на место ДТП и оказание технической помощи на дороге, актуален почти для 5% клиентов «Ингосстраха».

Отмечается, что мужчины и женщины оформляют практически одинаковое число дополнительных услуг, при этом молодые люди до 30 лет приобретают платные услуги незначительно реже, чем старшее поколение — 24% против 27%.

Среди клиентов «Ингосстраха» популярностью пользуются сервисы «Одна/две детали без справок», услуга эвакуации автомобиля с места ДТП или в случае поломки, а также сервис «Телематика», который позволяет сэкономить до 30% по риску «Ущерб» при продлении договора.

«Ингосстрах» постоянно расширяет набор дополнительных сервисов в рамках каско, чтобы максимально удовлетворять актуальные потребности клиентов», — заявил руководитель дирекции розничного бизнеса СПАО «Ингосстрах» Виталий Княгиничев.