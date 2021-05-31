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Названы самые популярные пикапы в России в апреле

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В России в апреле 2021 года было продано 908 новых пикапов, что втрое больше, чем год назад. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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Лидером продаж стал Toyota Hilux — в прошлом месяце он разошелся тиражом в 371 экземпляр. На втором месте находится УАЗ «Пикап», который выбрали 237 россиян. На третьей позиции расположился Mitsubishi L200, результат которого оказался равен 226 проданным автомобилям.

Всего за четыре месяца 2021 года в России было продано 2692 новых пикапа.

28 мая сообщалось, что французская компания Peugeot запатентовала в России дизайн пикапа Landtrek, который был представлен в феврале 2020 года.

Автомобиль оснащается двухзонным климат-контролем, информационно-развлекательной системой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и жестким диском на 10 Гб, системой помощи спуска с горы, функцией слежения за разметкой, системой кругового обзора.

Пикап получил 1,9-литровый дизельный мотор мощностью 150 л.с. и 210-сильный бензиновый двигатель объемом 2,4 л.

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