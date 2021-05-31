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Лисин оценил планы изъять у металлургов 100 млрд рублей

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Намерение изъять у металлургов 100 млрд рублей сверхдоходов через дополнительные налоговые платежи, высказанное первым вице-премьером Андреем Белоусовым, не учитывает рост налоговых отчислений и инвестиций в отрасли. Об этом в понедельник, 31 мая, заявил основной владелец и председатель совета директоров группы НЛМК Владимир Лисин.

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«Не видеть, что сумма налогов в федеральный и региональные бюджеты уже превышает величину «притязаний». Игнорировать значительный рост инвестиций в отрасли. Не считать важным, что только у металлургов несколько миллионов владельцев акций — физические лица, которые не получат рассчитываемые дивиденды», — приводит «Интерфакс» слова Лисина.

Он добавил, что металлургическая отрасль уже «предложила дать перечни и виды продукции для целевой поддержки чувствительных социально объектов» и готова их обеспечить.

Белоусов 31 мая заявил, что власти готовы рассмотреть вопрос изменения налогообложения металлургической отрасли. Он отметил, что предприниматели «нахлобучили» бюджет в части госкапвложений и гособороназаказа примерно на 100 млрд рублей по году. По его словам, эти деньги необходимо вернуть.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что глава государства Владимир Путин знает о задолженности бюджету страны со стороны металлургических компаний.

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