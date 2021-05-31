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В Минпросвещения подвели итоги учебного года в России

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В 2020-2021 учебном году Министерству просвещения удалось наладить тесное взаимодействие с подведомственными учреждениями и оперативно решать возникающие проблемы. Об этом в понедельник, 31 мая, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Удалось выстроить эффективную вертикаль управления. Благодаря этому тесное взаимодействие с регионами, субъектами РФ, муниципалитетами, школами позволило оперативно решать все вопросы на местах, оказывать адресную помощь, особенно в вопросах соблюдения, мер безопасности, связанных с эпидемиологической ситуацией», — отметил министр.

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Кравцов также обратил внимание на то, что, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции в мире, учебный год в стране прошел в очном формате.

«В прошлом учебном году говорили, когда началась пандемия, как только позволит эпидемиологическая ситуация, школы вернутся с домашнего обучения, дистанционного обучения к очному формату, и так произошло. С 1 сентября школы приступили к очному режиму и в течение целого года в целом по стране в ежедневном режиме организовывали мониторинг и были закрыты в целом 10–12 школ», — указал министр.

Он выразил надежду на то, что следующий учебный год также будет проходить в традиционном формате.

Кроме того, за прошедший учебный год было выполнено поручение президента России Владимира Путина по обеспечению бесплатного горячего питания для учащихся младших классов, напомнил Кравцов.

«Все 100% младшеклассников — им были обеспечены бесплатные горячие завтраки — это свыше 7 млн детей. При этом модернизировано было свыше 5 тыс. школьных столовых и порядка 10 тыс. школьных пищеблоков», — уточнил глава ведомства.

По словам министра, к составлению меню и контролю за обеспечением горячего питания привлекают и родителей школьников.

По поручению Путина с 1 сентября 2020 года все школьники страны с 1-го по 4-й класс должны быть обеспечены горячим питанием. Средства на исполнение поручения выделяются из федерального, регионального и местного бюджетов.

В начале апреля Кравцов рассказал о высоком качестве школьного образования в стране. По его словам, это стало возможным благодаря кропотливой работе с российскими школами, в особенности с отстающими. Глава ведомства пообещал, что министерство и в дальнейшем будет повышать качество школьного образования в России.

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