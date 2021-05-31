Пассажиропоток аэропорта Симферополя вырос в 15 раз в мае

Аэропорт Симферополя впервые в современной истории принял свыше 500 тыс. пассажиров в течение мая. По сравнению с маем 2020 года трафик увеличился в 15 раз.

По данным пресс-службы аэропорта, с учетом продаж в последний день мая пассажиропоток составит около 560 тыс. человек. Об этом сообщает ИА «Крыминформ». Максимальное число пассажиров аэропорт обслужил 30 мая. В этот день было принято и отправлено 204 рейса с 28,8 тыс. пассажиров.

В майские праздники аэропорт принял и отправил 190 тыс. человек. Это на 68% больше, чем в 2019 году.

Ранее сообщалось, что в марте 2021 года российские авиакомпании увеличили перевозки на 1,3% — до 6,49 млн пассажиров. Из оперативных данных следовало, что в период с января по март компании сократили перевозки на 27%.