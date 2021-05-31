В Кремле прокомментировали слова Белоусова о долгах металлургов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 31 мая, заявил, что глава государства Владимир Путин знает о задолженности бюджету страны со стороны металлургических компаний.

Ранее в этот день в интервью РБК первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов указал, что российские металлурги, которые получили сверхдоходы по итогам 2020 года, «нахлобучили» государство на 100 млрд рублей. По его мнению, эту сумму компаниям следует вернуть в виде налогов.

«Да, президент знает, действительно цены были очень высокие, действительно образовались дополнительные прибыли, президенту об этом известно. Правительство, как следует из слов первого вице-премьера, занимается этим вопросом, собственно, вместе с участниками бизнеса», — прокомментировал Песков слова Белоусова.

Как добавил представитель Кремля, в данной ситуации не стоит искать виновных, так как государство получает налоги у бизнеса, который зарабатывает деньги.

При этом вопрос о допустимости формулировки «нахлобучили» пресс-секретарь российского лидера переадресовал непосредственно Андрею Белоусову или правительству.

Ранее, 26 мая, в Минпромторге сообщили, что правительственная подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле приняла решение повысить минимальную экспортную пошлину на лом и отходы черных металлов с €45 до €70 за 1 т. Решение вступит в силу в течение 30 дней после подписания соответствующего постановления правительства.

В свою очередь, директор Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Виктор Ковшевный заявил, что Ассоциация не поддерживает введение ограничений в сфере внешнеторговых отношений и просит органы власти не допустить ужесточения тарифных и нетарифных мер регулирования.