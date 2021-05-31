Эксперт призвал учитывать переработанные часы при оформлении отпуска

Работодателей необходимо обязать вести учет всех отработанных сотрудниками часов, чтобы учитывать все переработки при оформлении отпуска, считает председатель движения «Труд» Сергей Песков.

Таким образом он прокомментировал законопроект, разработанный партией ЛДПР. Согласно документу, предлагается внести изменения в ст. 101 и ст. 119 Трудового кодекса России и установить предельное время переработки при ненормированном графике — 120 часов в год. Авторы законопроекта отмечают, что трудовые споры между работником и работодателем часто возникают не в связи с ненормированным рабочим днем, а из-за отсутствия учета фактически отработанного времени.

«Лимит в 120 часов в год и так установлен законодательством, а вот норма обязать работодателей вести учет всех часов хорошая. Многие работодатели просто не учитывают в табеле переработанные часы, предлагая дополнительные дни к отпуску. Но зачастую дополнительные дни к отпуску несопоставимы с теми часами, которое перерабатывают сотрудники, и вот здесь как раз необходимо внести уточнение», — сказал Песков в понедельник, 31 мая, в беседе с «Известиями».

В законопроекте поясняется, что, как следует из опубликованного в мае доклада Всемирной организации здравоохранения и Международной организации труда, увеличение длительности рабочей недели с 35–40 часов до 55 часов приводит к увеличению риска развития инсульта на 35%, смерти от ишемической болезни сердца на 17%. Как заявили авторы документа, его принятие даст возможность защитить законные права и интересы работников на отдых, обеспечит сохранение их здоровья.

Согласно майскому исследованию «Битрикс24», около половины россиян (47%) работают сверхурочно. При этом 65% сотрудников рассказали, что регулярные переработки допустимы, если компания выживает в сложной экономической ситуации.