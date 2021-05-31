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Эксперт призвал учитывать переработанные часы при оформлении отпуска

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Работодателей необходимо обязать вести учет всех отработанных сотрудниками часов, чтобы учитывать все переработки при оформлении отпуска, считает председатель движения «Труд» Сергей Песков.

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Таким образом он прокомментировал законопроект, разработанный партией ЛДПР. Согласно документу, предлагается внести изменения в ст. 101 и ст. 119 Трудового кодекса России и установить предельное время переработки при ненормированном графике — 120 часов в год. Авторы законопроекта отмечают, что трудовые споры между работником и работодателем часто возникают не в связи с ненормированным рабочим днем, а из-за отсутствия учета фактически отработанного времени.

«Лимит в 120 часов в год и так установлен законодательством, а вот норма обязать работодателей вести учет всех часов хорошая. Многие работодатели просто не учитывают в табеле переработанные часы, предлагая дополнительные дни к отпуску. Но зачастую дополнительные дни к отпуску несопоставимы с теми часами, которое перерабатывают сотрудники, и вот здесь как раз необходимо внести уточнение», — сказал Песков в понедельник, 31 мая, в беседе с «Известиями».

В законопроекте поясняется, что, как следует из опубликованного в мае доклада Всемирной организации здравоохранения и Международной организации труда, увеличение длительности рабочей недели с 35–40 часов до 55 часов приводит к увеличению риска развития инсульта на 35%, смерти от ишемической болезни сердца на 17%. Как заявили авторы документа, его принятие даст возможность защитить законные права и интересы работников на отдых, обеспечит сохранение их здоровья.

Согласно майскому исследованию «Битрикс24», около половины россиян (47%) работают сверхурочно. При этом 65% сотрудников рассказали, что регулярные переработки допустимы, если компания выживает в сложной экономической ситуации.

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